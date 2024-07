PSG : Panique pour le transfert de cette vedette

Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG veut recruter un nouveau milieu de terrain lors de ce mercato estival. Dans cette optique, le club de la capitale aurait inscrit le nom de Joshua Kimmich sur ses tablettes. Toutefois, le PSG va devoir batailler avec le FC Barcelone, Manchester City et Arsenal pour le transfert du joueur du Bayern.

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a décidé de prendre le large. Après sept saisons de bons et loyaux services à Paris, la star de 25 ans s'est engagée librement et gratuitement en faveur du Real Madrid.

Le PSG veut recruter Joshua Kimmich

Pour oublier Kylian Mbappé, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a déjà tout prévu. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le club de la capitale souhaite renforcer trois postes au total pour la saison prochaine : son aile gauche, son milieu de terrain et le côté droit de sa défense centrale. En ce qui concerne l'entrejeu, le PSG aurait coché le nom de Joshua Kimmich, qui est en fin de contrat le 30 juin 2025 avec le Bayern. Toutefois, le club de la capitale est au cœur d'une bataille royale pour l'international allemand.

Le Barça, City et Arsenal sont à l'affût pour Kimmich

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, Joshua Kimmich ne manquerait pas de prétendants. En effet, le numéro 6 du Bayern affolerait le mercato. Comme l'a indiqué le média italien, Hansi Flick aimerait attirer Joshua Kimmich vers le FC Barcelone lors de cette fenêtre de transferts. Et pour ne pas arranger les affaires du PSG, le joueur de 29 ans aurait également la cote en Premier League. Plus précisément, Manchester City et Arsenal en pinceraient pour Joshua Kimmich. D'ailleurs, les Citizens de Pep Guardiola et les Gunners de Mikel Arteta pourraient bientôt passer à l'action sur ce dossier. Affaire à suivre...