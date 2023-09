PSG : Nouvelles frictions à venir avec Mbappé ?

Thomas Bourseau

Les épisodes se suivent et se ressemblent au PSG. Et comme ce fut le cas ces derniers temps, ils touchent directement ou en partie Kylian Mbappé. Le feuilleton a encore animé le mercato et au vu des dernières tendances, il pourrait pimenter la saison du PSG. Explications.

Kylian Mbappé a refusé d’activer la clause présente dans son contrat pour le rallonger d’une saison soit jusqu’en juin 2025. De quoi faire enrager le PSG qui, par la voix de son président Nasser Al-Khelaïfi, a menacé Mbappé d’un transfert s’il campait sur ses positions.

Le PSG fait une tentative pour convaincre Mbappé

Depuis, Kylian Mbappé a été éjecté du groupe, puis réintégré trois semaines plus tard, malgré le fait qu’il ne soit pas revenu sur sa position initiale. 90min affirme que le PSG a continué à faire pression sur Mbappé afin qu’il signe un nouveau contrat en y incluant une clause libératoire avec un montant pre-déterminé.

Mbappé assure ses arrières et refuse toujours de prolonger