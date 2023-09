PSG : Une surprise est possible pour le transfert de Mbappé

Thibault Morlain

Au terme d’un feuilleton riche en rebondissements, Kylian Mbappé est donc resté au PSG cet été. Mais le voilà aujourd’hui dans sa dernière année de contrat avec le club de la capitale. Mbappé pourrait donc partir libre à l’été 2024 et on l’imagine déjà rejoindre le Real Madrid à cette date. Mais voilà que tout est possible pour l’avenir du Bondynois et Daniel Riolo n’écarte aucune surprise dans ce feuilleton.

Aujourd’hui, Kylian Mbappé est toujours un joueur du PSG. Ecarté durant le mercato estival, le Français s’est retrouvé sur la liste des transferts. Le club de la capitale était prêt à se séparer de son numéro 7, mais finalement tout est rentré dans l’ordre. Il n’empêche que l’avenir de Mbappé est encore loin d’être résolu. En effet, entré dans sa dernière année de contrat, le joueur de Luis Enrique pourrait quitter librement le PSG à l’été 2024. Un scénario catastrophe que les Parisiens veulent éviter en prolongeant Kylian Mbappé. Acceptera-t-il ou rejoindra-t-il libre le Real Madrid ?

PSG : Riolo a un problème avec Ousmane Dembélé https://t.co/Rd1f4FuHLt pic.twitter.com/slfnm62S9k — le10sport (@le10sport) September 7, 2023

« Aujourd’hui, il n’y a plus rien à exclure »

Pour Colinterview , Daniel Riolo s’est confié sur le feuilleton Kylian Mbappé. Et pour le journaliste RMC , il ne faut rien exclure, pas même une prolongation au PSG : « Le PSG n’a pas vendu quand il devait le vendre. Mbappé, il y a des chances qu’il parte gratos, mais il y a peut-être une éventualité pour qu’il prolonge. Aujourd’hui, il n’y a plus rien à exclure. Donc tout est de nouveau positif ».

« Si ça se trouve, on ne verra jamais Mbappé au Real Madrid… »