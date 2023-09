Transferts : Le PSG voulait un autre pote de Mbappé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En quête de renforts offensifs cet été pour garnir son attaque, le PSG est notamment parvenu à recruter Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani à cet effet. Mais il semblerait qu'un autre compatriote français et copain de Kylian Mbappé, à savoir Antoine Griezmann, ait également été approché par la direction du PSG.

Le PSG prend plus que jamais des allures d'équipe de France cette saison ! Parmi les nombreux renforts attirés au cours du mercato estival, on compte notamment Lucas Hernandez, Ousmane Dembélé ou encore Randal Kolo Muani, que des internationaux tricolores qui ont donc rejoint leur pote Kylian Mbappé cet été au PSG. Et ils ont bien failli être accompagnés d'une autre star de l'équipe de France...

Le PSG a contacté Griezmann

En effet, selon les révélations de L'EQUIPE, le PSG aurait également pris des renseignements auprès de l'entourage d'Antoine Griezmann durant le mercato estival. Il faut dire que l'attaquant de l'Atlético de Madrid, sous contrat jusqu'en 2026 avec les Colchoneros , faisait l'objet d'une clause libératoire à hauteur de 25M€ qui rendait donc son transfert particulièrement attrayant aux yeux des dirigeants franciliens. Mais ces derniers ont finalement été refroidis par le salaire de Griezmann, et le dossier n'a pas abouti.

« Il y a eu des appels... »