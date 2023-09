Griezmann au PSG, il fait une révélation

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Revenu à un excellent niveau après un passage délicat au FC Barcelone, Antoine Griezmann a décidé de rester à l'Atlético de Madrid. Et pourtant, l'international français aurait été approché par l'Arabie Saoudite cet été. Cependant, Fabrizio Romano assure qu'il n'y a pas eu de négociations avec le PSG.

Après un passage plus que délicat au FC Barcelone, où il s'est retrouvé à évoluer dans un rôle similaire à celui de Lionel Messi, Antoine Griezmann a fait son retour à l'Atlético de Madrid où il est revenu à son meilleur niveau, comme en témoignent également ses prestations en équipe de France. D'ailleurs, cet été, le nom du natif de Mâcon a fait parler durant le mercato, bien qu'il ait décidé de rester chez les Colchoneros .

Mbappé garde le silence, Griezmann s’explique https://t.co/ExSb3y7HA0 pic.twitter.com/WTg2GtC2ko — le10sport (@le10sport) September 6, 2023

Aucune négociation entre Griezmann et le PSG ?

Et selon les informations de L'EQUIPE , le PSG aurait également pris des renseignements auprès de l'entourage d'Antoine Griezmann. Il faut dire que l'ancien joueur de la Real Sociedad disposait d'une clause libératoire estimée à 25M€ qui rendait son transfert très intéressant. Cependant, d'après Fabrizio Romano, il n'y a eu aucune négociation entre le PSG et l'international français. Pour la simple et bonne raison qu'Antoine Griezmann n'avait aucune envie de quitter l'Atlético de Madrid, malgré des offres colossales venues d'Arabie Saoudite.

Griezmann n'a jamais été tenté par un départ