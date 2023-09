L’Arabie Saoudite affole le mercato, Cristiano Ronaldo jubile

Hugo Chirossel

Dans le sillage de Cristiano Ronaldo, plusieurs grands noms du football ont décidé de quitter l’Europe pour rejoindre l’Arabie Saoudite cet été. Présent en conférence de presse ce mercredi, le quintuple Ballon d’Or s’est réjoui de voir autant de joueurs le suivre dans le championnat saoudien et d’après lui, ce n’est que le début.

« Je savais que cela arriverait . » Présent en conférence de presse ce mercredi, avant la rencontre entre le Portugal et la Slovaquie, Cristiano Ronaldo a été interrogé sur l’exode de nombreux joueurs évoluant dans des championnats européens en direction de l’Arabie Saoudite.

Transfert à 25M€, le PSG a tenté le coup pour Griezmann https://t.co/eNix7HyLAD pic.twitter.com/PAyYcLxJqx — le10sport (@le10sport) September 6, 2023

« Je l'ai dit il y a six mois et tout le monde m'a pris pour un fou »

« Je l'ai dit il y a six mois et tout le monde m'a pris pour un fou. Mais finalement, le fou n'est pas si fou que ça et il s'avère normal de jouer dans le championnat saoudien. Pour moi, c'était un grand privilège de changer la culture d'un pays en termes de football et de voir de grandes stars partir en Arabie Saoudite », a ajouté Cristiano Ronaldo, dans des propos relayés par le journaliste Alfredo Pedulla.

« Ce que nous avons tous vu cet été n'est qu'un début »