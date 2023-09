PSG : Un coup de main de Thierry Henry ?

Benjamin Labrousse

Ce jeudi, l’équipe de France espoirs désormais dirigée par Thierry Henry affronte le Danemark (18h30) à Nancy. Pressenti titulaire pour cette rencontre, Bradley Barcola a reçu de nombreux conseils de la part du sélectionneur français. La nouvelle recrue du PSG devrait énormément bénéficier des conseils de l’ancien attaquant d’Arsenal à en croire ses proches.

Dans les dernières 48 heures du mercato estival, le PSG bouclait deux nouvelles recrues. Ainsi, outre Randal Kolo Muani, c’est Bradley Barcola qui avait rejoint le club parisien en provenance de l’OL contre 50M€. Entré en jeu lors de la victoire des Parisiens face à son club formateur dimanche dernier (1-4), l’ailier de 21 ans a depuis rallié les rangs de l’équipe de France espoirs.

PSG : Un accord est révélé, il va se décider pour son transfert https://t.co/jIzGuYAlmm pic.twitter.com/j5rqzmksGR — le10sport (@le10sport) September 7, 2023

« C'est vrai que j'ai parlé à Bradley »

Bradley Barcola va ainsi se retrouver sous les ordres de Thierry Henry, nommé le 21 août dernier à la tête des Bleuets. Alors que les espoirs français affrontent le Danemark ce jeudi (18h30), le joueur du PSG a déjà bénéficié des premiers conseils de l’ancien attaquant de classe mondiale comme ce dernier l’avait avoué dans des propos relayés par l’Équipe . « C'est vrai que j'ai parlé à Bradley pour lui expliquer des choses très spécifiques. Ça dépend du moment... Ce n'est pas seulement parce que c'est moi. Ce sont des situations données, quand je sens qu'il faut aider » , déclarait ainsi Thierry Henry.

« Il va lui donner des conseils pour l'aider à se développer »