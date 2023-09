PSG : Neymar et Verratti se font encore charger !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG a cartonné dimanche soir en dominant largement l'OM au Parc des Princes, et confirmant au passage qu'il avait démarré une nouvelle ère avec un mercato agité. Daniel Riolo livre son ressenti à ce sujet, taclant de nouveau au passage Marco Verratti et Neymar.

Le PSG n'a pas hésité à faire des choix très forts durant le mercato estival en attirant treize nouvelles recrues, mais également en poussant vers la sortie des anciens cadres comme notamment Neymar et Marco Verratti, respectivement vendus du côté d'Al-Hilal (90M€) et Al-Arabi (50M€). Luis Enrique a donc décidé de partir sur des bases toutes fraiches pour ce nouveau PSG, et ce nouveau projet a enthousiasmé le Parc des Princes avec une démonstration de force dimanche soir en championnat contre l'OM (4-0).

Riolo évoque le nouveau PSG

Au micro de l'After Foot, sur RMC Sport , Daniel Riolo a livré son point de vue à ce sujet : « Il y a deux saisons, il y avait zéro ambiance au Parc pour ce PSG-OM, parce que les supporters étaient fâchés et que ce que devenait ce club décevait tout le monde. Les gens venaient au Parc par habitude et sans passion. Avec ce début de saison, c'est la confirmation de l'évolution positive qu'on a pu voir sur les premiers matchs de la saison », explique-t-il.

« On a enlevé les boulets, ceux qui pourrissaient l'ambiance... »