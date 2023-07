PSG - Mbappé : Une offre légendaire va partir

Jean de Teyssière

Et le feuilleton continue. Moins de 24h après la conférence de presse de présentation de Luis Enrique, éclipsée par moments par les questions autour de l'avenir de Kylian Mbappé, l'avenir du capitaine de l'équipe de France n'est toujours pas réglé. Et il pourrait pourtant l'être vite si le Real Madrid fait un chèque XXL pour faire venir Mbappé, qui pourrait monter jusqu'à 350M€.

Que va faire Mbappé ? Le coup de pression de son président, Nasser al-Khelaïfi mercredi en conférence de presse a forcément dû remonter jusqu'à ses oreilles outre-Atlantique, lui qui est loin de tous ces remous, puisqu'il est en vacances à Miami. Le PSG garde sa ligne de conduite : si Mbappé veut rester une année de plus, il doit prolonger son contrat car il est hors de question pour eux de le laisser partir libre en juin prochain.

Le Real Madrid devra débourser 350M€ pour Mbappé

Si Mbappé et le PSG décident de mettre fin à l'aventure commune commencée en 2017 cet été, ce sera au tour du Real Madrid de jouer et il faudra être solide. En effet, le média espagnol AS annonce que la somme que devra débourser le Real Madrid pour tenter de convaincre Mbappé de signer un contrat avec la Maison Blanche pourrait être de 350M€. Entre la prime de fidélité de 80M€, le montant du transfert et le salaire que touche actuellement le Bondynois, l'opération pourrait être pharaonique.

Incroyable, le club Mbappé va lâcher une bombe au PSG https://t.co/eYjlHDClzK pic.twitter.com/qw8r1p2i2d — le10sport (@le10sport) July 6, 2023

Le Real Madrid, encore vexé du refus de 2021

Mais les choses semblent être claires du côté du Real Madrid : il n'est pas question de mettre autant d'argent sur la table pour un seul joueur. D'autant plus que les Merengues sont encore vexés par la non-venue de Kylian Mbappé en 2021, alors que tout était prêt pour son arrivée. Le bras de fer continue et il pourrait durer encore longtemps.