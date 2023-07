Un transfert légendaire prend forme, le RC Lens a tout prévu

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une formidable saison, le RC Lens risque de vivre un mercato crucial et probablement très tendu. Et pour cause, les Sang-et-Or s'apprêtent à laisser filer deux cadres dont Loïs Openda, auteur de 21 buts en Ligue 1. Néanmoins, comme à leur habitude, les Lensois semblent avoir anticipé la situation.

Deuxième de Ligue 1 derrière le PSG, le RC Lens sera donc l'autre club qualifié directement pour la Ligue des champions la saison prochaine. Une situation qui pousse les Sang-et-Or à aborder le mercato avec ambition afin de renforcer leur effectif. Mais il faudra surtout penser à remplacer certains cadres.

Transfert record pour Openda ?

En effet, malgré la perspective de disputer la Ligue des champions, deux joueurs majeurs de Franck Haise sont sur le départ à savoir Seko Fofana, qui devrait s'engager en Arabie Saoudite, et Loïs Openda. L'attaquant belge se rapproche du RB Leipzig et pourrait exploser le record de la plus grosse vente de l'histoire du RC Lens avec un transfert avoisinant les 43M€, hors bonus. Par conséquent, il faut désormais trouver un nouvel attaquant.

Le RC Lens a déjà trouvé son nouveau buteur

Et comme à son habitude, le RC Lens semble avoir anticiper cette situation. Ainsi, selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, les Sang-et-Or souhaitent recruter Vangelis Pavlidis (24 ans). L'international grec (40 sélections et 22 buts) sort d'une saison prometteuse avec l'AZ Alkmaar durant laquelle il a notamment inscrit 12 buts en championnat.