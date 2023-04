PSG : Mbappé attend du lourd sur le mercato, une offre va partir

Amadou Diawara

Pour satisfaire Kylian Mbappé, qui réclamerait un nouvel avant-centre, le PSG aurait coché le nom d'Harry Kane. Toutefois, le club de la capitale serait à la lutte avec Manchester United sur ce dossier. D'ailleurs, les Red Devils devraient formuler une offre pour arracher le buteur anglais à Tottenham lors du prochain mercato estival.

Après avoir prolongé de trois saisons l'été dernier, Kylian Mbappé a réclamé l'arrivée d'un nouveau buteur de fixation, et ce, pour évoluer derrière lui et non en tant que « pivot » , comme il le dit lui-même.

Le PSG veut offrir Harry Kane à Kylian Mbappé

Toutefois, la direction du PSG n'a pas réussi à réaliser le souhait de Kylian Mbappé, que ce soit l'été dernier ou cet hiver. Malgré tout, Luis Campos n'aurait pas abandonné l'idée de combler son numéro 7, ayant inscrit le nom d'Harry Kane sur ses tablettes. Cependant, le conseiller football du PSG serait en concurrence avec un adversaire redoutable sur ce dossier : Manchester United.

Manchester United compte dégainer pour Harry Kane