Transferts - PSG : Mbappé reçoit une invitation surprise

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Prolongé par le PSG jusqu’en 2024 l’an passé, Kylian Mbappé semble avoir donc fixé son avenir à court terme au Parc des Princes. Mais un emblématique dirigeant du football italien affiche son intérêt pour l’attaquant français et rêve de pouvoir l’attirer dans ses filets un jour de l’autre côté des Alpes.

Longtemps annoncé partant en direction du Real Madrid l’an passé, Kylian Mbappé avait fini par fixer son avenir avec le PSG à la surprise générale, au mois de mai. L’attaquant français a prolongé jusqu’en 2024, et même si son futur à long terme continue de faire l’objet de nombreuses spéculations en Espagne, Mbappé est désormais installé en patron du PSG.

Mbappé - PSG : L’incroyable décision https://t.co/EeIvOHGO2P pic.twitter.com/ynfih9c5BZ — le10sport (@le10sport) April 3, 2023

« Je suis très heureux »

Récemment interrogé en conférence de presse, Kylian Mbappé affichait un discours rassurant sur son avenir au PSG : « Je pense que si je liais mon avenir à la Ligue des champions - et je ne manque pas de respect au club - je serais parti très loin ! Non. Je suis ici, je suis très heureux, et pour l'instant je ne pense à rien d'autre que faire les beaux jours du Paris Saint-Germain », confiait le nouveau capitaine de l’équipe de France. Mais le danger rôde…

Berlusconi rêve de Mbappé