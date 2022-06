Foot - Mercato - PSG

PSG : Marquinhos, Kimpembe, Ramos… Quel mercato pour les défenseurs ?

Publié le 8 juin 2022 à 7h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Avec les nombreux qui se préparent au sein de la direction du PSG, le mercato estival s’annonce pour le moins agité dans la capitale. Et certains défenseurs parisiens pourraient d’ailleurs être amenés à changer d’air à en croire les dernières tendances, comme Presnel Kimpembe qui a jeté un froid à ce sujet.

Ceux qui sont tout proches d’un départ

Certains défenseurs du PSG se retrouvent plus que jamais poussés depuis maintenant plusieurs mois et ne seront pas conservés en cas d’offre. Le premier cas concerne bien évidemment Layvin Kurzawa (29 ans), qui n’a disputé que quelques minutes en Trophée des Champions en août dernier avant d’avoir été laissé au placard pendant l’intégralité de la saison par Mauricio Pochettino. Même constat pour Colin Dagba (23 ans) qui, malgré son statut de titi formé au PSG, n’entre pas du tout dans les plans de sa direction et devrait logiquement changer d’air cet été. Et enfin, interrogé ces derniers jours sur une chaine de télévision sénégalaise, Abdou Diallo (26 ans) a affiché son intention de quitter le PSG durant le mercato estival : « Je ne sais pas si je vais rester au PSG. Ce qui est sûr, c'est que j'ai envie de jouer donc on verra quelle est la meilleure option ». Le décor est planté.

Ceux qui pourraient partir

D’autres éléments sont beaucoup plus dans l’incertitude, à commencer bien évidemment par Presnel Kimpembe (26 ans). Dimanche, en conférence de presse alors qu’il se trouvait en rassemblement en Croatie avec l’équipe de France, le défenseur central du PSG a jeté un gros froid sur son avenir au Parc des Princes : « Tout le monde connaît mon amour pour le PSG. Après, j’aurai 27 ans en août, j’arrive à un moment clé de ma carrière. Mon prochain contrat est important. J’attends de pouvoir rencontrer la nouvelle direction sportive. Il va falloir discuter assez rapidemen t », a indiqué Kimpembe, qui intéresserait fortement Chelsea ainsi que d’autres écuries anglaises. Thilo Kehrer (25 ans), sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le PSG, dispose lui aussi d’une cote plutôt intéressante sur le marché, mais son imposant salaire semble poser problème. Il continue néanmoins d’être annoncé partant cet été et ne sera pas retenu en cas de bonne offre, mais reste à trouver un point de chute.

PSG : Un malaise provoqué par le mercato pour Kimpembe ? https://t.co/3cqwXMn9ua pic.twitter.com/ZLnmlRTyMl — le10sport (@le10sport) June 7, 2022

Ceux qui ne partiront pas