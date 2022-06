Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le verdict est tombé pour Sergio Ramos !

Publié le 7 juin 2022 à 11h45 par La rédaction

Arrivé gratuitement l’été dernier, Sergio Ramos a vécu une saison relativement compliquée au PSG avec seulement 12 petites rencontres en Ligue 1 disputées. Un triste bilan pour le joueur qui devrait tout de même continuer son aventure au sein du club de la capitale la saison prochaine, puisqu'il lui reste un an de contrat…

Recruté l’été dernier par le PSG et arrivé libre en provenance du Real Madrid, Sergio Ramos (36 ans) devait apporter son expérience de vainqueur de Ligue des Champions à une équipe qui court toujours après son premier succès dans cette compétition. Totalement absent de la double confrontation face à son ancien club lors des huitièmes de finale et passant quasiment toute la saison à l’infirmerie, le PSG a forcément été déçu de l'apport de Ramos. D'autant plus qu'il pèse sur les finances par son gros salaire, dépassant les 10M€ par an. Mais la direction du PSG a prit une décision néanmoins rassurante concernant Ramos.

Terminamos con el título de Liga en nuestras manos. Ahora toca resetear y volver la temporada que viene a por mucho más. #IciCestParis 🔴🔵 pic.twitter.com/yCgM2hlI7c — Sergio Ramos (@SergioRamos) May 22, 2022

Ramos devrait continuer l’aventure