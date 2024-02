PSG : Luis Enrique a tout raté avec Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé n'a pas terminé la rencontre face à Rennes. La faute à Luis Enrique, qui a jugé bon de le faire sortir et de le remplacer par Gonçalo Ramos. Une décision difficilement imaginable il y a encore quelques semaines. Pour Jérôme Rothen, cela ne fait aucun doute : cette situation est liée à sa situation contractuelle.

Kylian Mbappé n'est plus intouchable. Force est de constater que la situation du joueur s'est fragilisée depuis l'annonce de son départ du PSG. Non-titularisé face à Nantes samedi dernier, l'international français est sorti en cours de rencontre face à Rennes ce dimanche. « I l faut que nous soyons habitués à ne pas jouer avec Kylian, tôt ou tard, cela va arriver » a justifié Luis Enrique. mais comme l'a noté Jérôme Rothen, le PSG a longtemps mis Mbappé sur un piédestal, certainement pour le draguer et le convaincre de rester.

Une tactique du Qatar pour retenir Mbappé ?

« Peut-être que Luis Enrique avait les mains liés par la direction, en mode : Mbappé, on ne le touche pas pour le convaincre de rester. Donc c'est open bar, il fait ce qu'il veut dans l'espoir qu'il resigne. Il jouera 95 minutes à tous les matchs, même quand il n'est pas bon, ce qui était le cas jusque-là » a confié l'ancien joueur du PSG. Une tentative qui s'est révélée être un échec puisque Mbappé a fait savoir à ses dirigeants qu'il ne prolongerait pas son contrat.

Mbappé, un enjeu aussi sportif