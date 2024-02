Le PSG lâche 160M€, la solution est trouvée pour oublier Mbappé

Pierrick Levallet

La saison prochaine, le PSG ne pourra plus compter sur Kylian Mbappé. L'international français va partir cet été, puisque son contrat expire en juin prochain et qu'il ne compte pas prolonger. Le club de la capitale préparerait donc la succession de la star de 25 ans sur le mercato. Et en attendant, Luis Enrique pourrait miser sur deux joueurs afin d'habituer le vestiaire à vivre sans Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du PSG dans quelques mois. L’international français ne compte pas prolonger son contrat qui expire en juin prochain et il l’aurait fait savoir aux dirigeants parisiens. Tout indique que le capitaine de l’équipe de France va signer au Real Madrid cet été. Le PSG, de son côté, se serait fait une raison.

Le PSG prépare la succession de Mbappé

Luis Campos scruterait le marché à la recherche d’un successeur. Les pistes Victor Osimhen, Marcus Rashford ou encore Rafael Leão ont été évoquées ces derniers jours. En attendant, Luis Enrique veut habituer son vestiaire à évoluer sans Kylian Mbappé. Et dans cette optique, les dirigeants parisiens miseraient sur deux joueurs.

Kolo Muani et Gonçalo Ramos pour assurer la transition ?