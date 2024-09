PSG : Luis Enrique a bouclé plusieurs transferts

Amadou Diawara

Depuis l'arrivée de Luis Enrique, le PSG a recruté 18 joueurs au total. Selon Jérôme Rothen, le coach parisien a eu son rôle à jouer pour plusieurs transferts de son équipe. En effet, certaines recrue auraient migré vers le PSG pour évoluer sous la houlette de Luis Enrique.

A la fin de la saison 2022-2023, le PSG a remplacé Christophe Galtier par Luis Enrique. Pour permettre à son nouvel entraineur de remplir ses objectifs à Paris, Luis Campos a recruté douze joueurs il y a un an : Arnau Tenas, Milan Skriniar, Lucas Hernandez, Cher Ndour, Manuel Ugarte, Xavi Simons, Kang-In Lee, Marco Asensio, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos.

Le PSG a enflammé le mercato grâce à Luis Enrique

Après avoir enflammé le mercato estival 2023, le PSG a officialisé deux nouvelles signatures en janvier dernier : Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo. Et lors de la dernière fenêtre de transferts, le club de la capitale a offert quatre autres joueurs à Luis Enrique : Matvey Safonov, Willian Pablo, Joao Neves et Désiré Doué.

«Luis Enrique a fait la différence»

Présent dans l'émission Rothen s'enflamme ce vendredi, Jérôme Rothen a affirmé que plusieurs recrues du PSG avaient signé grâce à Luis Enrique. « Si le PSG a réussi à convaincre des joueurs grâce à Luis Enrique ? Je suis sûr que dans le projet du PSG, qui est basé sur plus de jeunesse et de talent, il a eu son mot à dire. Et il a fait la différence, parce que lui sait ce qu'il veut en fait », a déclaré l'ancien milieu gauche du PSG sur les ondes de RMC Sport.