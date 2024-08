PSG : Les plus grosses ventes de l'histoire du club

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Jamais avare lorsqu'il s'agit de lâcher une grosse somme d'argent pour recruter sa cible privilégiée, le PSG n'a pas connu de départs absolument faramineux qui auraient pu rapporter très gros. Le club a par exemple dépensé 222M€ pour Neymar et 180M€ pour Kylian Mbappé lors de l'été 2017 mais dans l'autre sens, il paraît impensable d'atteindre de telles sommes. Retour sur les ventes qui ont bien renfloué les caisses.

Si le PSG peut s'appuyer sur un réservoir impressionnant, le club n'a pas souvent réussi de gros coups sur le mercato dans le sens des départs. D'ailleurs il a fallu attendre longtemps pour battre des records puisque les deux plus grosses ventes de l'histoire du club ont eu lieu l'année dernière. Un point commun : une destination vers deux ligues dont les poches sont remplies également.

Neymar explose les compteurs

Déjà le transfert le plus coûteux de l'histoire, Neymar a quitté le PSG en 2023 après un parcours mitigé où il a reçu beaucoup de critiques. Le Brésilien est parti pour 90M€ en direction d'Al-Hilal, club d'Arabie saoudite, vrai nouveau lieu de refuge pour certains grands joueurs sur la fin de leur carrière. Il s'agit donc de la plus grosse vente du club, et largement. Néanmoins, en termes de plus-value, on remarque que les bilans sont difficiles à satisfaire.

Un été 2023 record

Remercié après 11 ans de bons et loyaux services, Marco Verratti a pris la direction du club qatari d'Al-Arabi de son côté. L'Italien constitue la deuxième plus grosse vente de l'histoire du PSG derrière Neymar puisqu'il est parti pour 45M€. Il s'agit donc d'un été record pour le PSG dans le sens des départs. Avant l'été 2023, Gonçalo Guedes dominait ce classement, devant David Luiz et Ronaldinho. Trois joueurs qui ont quitté le club en 2018 suivent : Lucas Moura, Blaise Matuidi et Serge Aurier.