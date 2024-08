Mercato : Le PSG reçoit une réponse pour le transfert de cette star

Alexis Brunet

Avec l’arrivée de João Neves, le PSG a déjà enregistré un renfort pour son milieu de terrain. Mais le club de la capitale ne souhaite pas s’arrêter là et une autre recrue dans l’entrejeu est souhaitée. Les dirigeants parisiens aimeraient mettre la main sur Joshua Kimmich, mais vu la dernière déclaration du joueur du Bayern Munich, cela va être très compliqué.

Ces derniers jours, le PSG a clairement accéléré sur le mercato. Le club de la capitale a mis la main sur Willian Pacho ce vendredi, mais il avait également annoncé l’arrivée de João Neves il y a quelques jours. Le milieu de terrain s’est engagé pour les cinq prochaines saisons, contre un chèque de 70M€ bonus compris.

Le PSG veut également s’offrir Joshua Kimmich

En plus de João Neves, le PSG veut également recruter un autre milieu de terrain. Les dirigeants parisiens pensent à un profil plus expérimenté et Joshua Kimmich correspond aux critères. L’international allemand pourrait quitter le Bayern Munich cet été, car il arrive en fin de contrat l’été prochain.

Kimmich évoque son avenir

Joshua Kimmich pourrait donc quitter le Bayern Munich cet été, mais il pourrait également aller au bout de son contrat. Dernièrement, le milieu de terrain a d’ailleurs indiqué au micro de Sky Germany qu’il se sentait bien en Bavière. « En général, je me sens très à l’aise ici. Tous mes enfants sont nés ici, nous avons construit ici. » Reste à voir si le PSG arrivera à le faire changer d’avis.