PSG : Le vestiaire du Real Madrid lâche ses vérités sur Mbappé

Arrivé cet été pour remplacer Karim Benzema sur le front de l'attaque, Joselu s'est prononcé sur le feuilleton Kylian Mbappé. Un dossier, qui a fait parler durant ce mercato estival. Tout au long de l'été, le joueur, sous contrat avec le PSG jusqu'en 2024, a été annoncé sur le départ. Finalement, les deux parties ont réussi à trouver un terrain d'entente avant la fin du mois d'août.

Kylian Mbappé porte le maillot du PSG cette saison. Mais ce n'était pas gagné. Après avoir refusé d'étirer son bail d'une saison avec son club, l'international français a été poussé vers la sortie par ses dirigeants. Une décision motivée par la peur de le voir partir libre à l'issue de son contrat en 2024.

Le Real Madrid est resté silencieux

Pendant longtemps, le PSG a espéré un signe du Real Madrid, mais le club espagnol n'a pas bougé le petit doigt. Un feuilleton, qui a fait parler au sein du vestiaire merengue . Arrivé cet été à la Casa Blanca , Joselu a été interrogé sur ce dossier Mbappé, qui part dans tous les sens.

« On ne sait pas ce qui est vrai et ce qui est un mensonge »