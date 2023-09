PSG : Le transfert de Mbappé est annoncé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Personne ne sait de quoi sera fait l'avenir de Kylian Mbappé. Sûrement pas le principal intéressé, qui se concentre sur sa saison. Mais lié au PSG jusqu'en juin 2024, l'international français aura un choix à faire. Une prolongation de contrat pourrait retarder son arrivée au Real Madrid, qui serait déjà programmée.

Kylian Mbappé a vécu un été agité. Et l'année 2024 promet d'être tout aussi bouillonnante. En effet, son contrat arrive à expiration en juin prochain et nul ne connait l'issue de ce dossier. Mbappé a le choix entre une prolongation de contrat et un départ au Real Madrid.

Le nouveau crack du PSG est validé en équipe de France https://t.co/uH7S7jOwxC pic.twitter.com/DCXzKDT0n6 — le10sport (@le10sport) September 7, 2023

« Il y aura probablement un jour où Mbappé jouera pour le Real Madrid »

Journaliste, Jonathan Johnson s'est prononcé sur ce dossier. Et selon lui, Mbappé est destiné à rejoindre le Real Madrid. « Depuis la fin du mercato, il y a eu du bruit selon lequel le joueur devrait rejoindre le Real Madrid. Personne ne se leurre, il y aura probablement un jour où Mbappé jouera pour le Real Madrid » a-t-il confié.

Un départ dès l'année prochaine ?