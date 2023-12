PSG : Le Real Madrid lance un ultimatum à Mbappé

Hugo Chirossel

S’il a récemment affirmé le contraire par le biais d’un communiqué notamment, le Real Madrid est toujours sur la piste de Kylian Mbappé. Ce dernier arrive en fin de contrat à l’issue de la saison et pourrait quitter le PSG libre dans quelques mois. Les Merengue ont bien l’intention de lui faire une offre, mais ils ne l’attendront pas indéfiniment.

Après avoir échoué en 2022, le Real Madrid va-t-il parvenir à ses fins en 2024 dans le dossier Kylian Mbappé ? Il y a un peu moins de deux ans, alors qu’il arrivait à la fin de son contrat, le capitaine de l’équipe de France était annoncé proche de rejoindre la Casa Blanca , avant de finalement prolonger avec le PSG.

Le Real Madrid va faire une offre à Mbappé

Désormais, Kylian Mbappé se retrouve dans une situation similaire. Son contrat avec le PSG arrive à son terme en juin 2024 et son avenir est encore flou. S’il a récemment affirmé le contraire, le Real Madrid compte bel et bien lui faire une offre, comme indiqué par Relevo .

Le Real Madrid ne veut pas attendre Mbappé