OM : Payet crack en direct, il déballe tout

Hugo Chirossel

Alors qu’il lui restait pourtant une année de contrat, Dimitri Payet a quitté l’OM l’été dernier, juste après le début de la préparation estivale. Ce qu’il ne souhaitait pas et qui a été difficile à vivre pour le Réunionnais de 36 ans, en témoignent ses larmes en conférence de presse lors de l’annonce de son départ. Un épisode sur lequel l’ancien capitaine marseillais est revenu.

Après y avoir passé neuf saisons, Dimitri Payet a définitivement quitté l'OM l'été dernier. Un choix du club et de Pablo Longoria, car le contrat du meneur de jeu âgé de 36 ans arrivait à son terme en juin 2024. Il a donc été contraint au départ, lui qui se voyait honorer son bail dans la cité phocéenne.

L’OM évite la catastrophe, il prévient tout le monde https://t.co/3NoWOwvktR pic.twitter.com/Bl12Opmn21 — le10sport (@le10sport) December 1, 2023

Payet a craqué en conférence de presse

Quitter l'OM a été difficile pour Dimitri Payet. Lors de la conférence pour annoncer son départ, le Réunionnais s’est montré très ému et n’a pas pu contenir ses larmes. Désormais à Vasco de Gama, avec qui il s’est engagé jusqu’en juin 2025, Dimitri Payet est revenu sur son émotion au moment de partir de l’OM.

«Quand on est amoureux et que la séparation est brutale»