PSG : Le clan Mbappé réclame un transfert, il balance tout

Déjà courtisé par le PSG lors du dernier mercato estival, Rayan Cherki figurerait toujours sur les tablettes de Luis Campos qui souhaite attirer du renfort offensif dans la capitale. Et selon Daniel Riolo, Kylian Mbappé et son entourage feraient le forcing afin de concrétiser cette piste menant au jeune crack de l’OL.

Ce n’est plus un secret pour personne, le PSG cherchera à recruter du sang neuf durant le mercato estival, et notamment dans le secteur offensif. Avec la fin de contrat de Lionel Messi ainsi que les envies de départ de Neymar, qui n’entre d’ailleurs plus dans les plans de Luis Campos, des changements majeurs sont attendus en attaque pour le PSG. Et comme cet hiver, le nom de Rayan Cherki (19 ans, OL) est évoqué avec insistance.

Le PSG prépare un transfert inattendu avec un pote de Mbappé https://t.co/iRdXHj3D0x pic.twitter.com/OkeOGJ5tXu — le10sport (@le10sport) May 16, 2023

Cherki, le souhait de Mbappé ?

Déjà au mois de janvier, lorsqu’il était question d’un transfert de Cherki au PSG, Daniel Riolo avait révélé sur RMC Sport que Kylian Mbappé ainsi que son entourage faisaient le forcing en coulisses pour concrétiser le dossier. Le jeune attaquant de l’OL plairait beaucoup à la star parisienne, et il semblerait que la situation n’ait pas changé.

« Les partisans de Cherki, on les connaît »