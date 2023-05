Trahison au PSG, Mbappé prêt à claquer la porte ?

Thomas Bourseau

Bien que le Real Madrid lui ait déroulé le tapis rouge, Kylian Mbappé choisissait de prolonger son contrat au PSG au printemps 2022. Une décision qu’il regretterait selon The Athletic au point de se sentir trahi par le PSG. Explications.

Le feuilleton Kylian Mbappé a connu son lot de rebondissements la saison dernière. A plusieurs reprises, le champion du monde tricolore avait laissé entendre qu’il prendrait sa décision à la fin de l’exercice. Finalement, le choix final de Mbappé en a choqué plus d’un y compris son désormais ex-coéquipier Pablo Sarabia qui a avoué qu’il pensait que le numéro 7 du PSG rejoindrait le Real Madrid qui lui faisait la cour.

Mbappé a marqué l’histoire au PSG

Mais c’était sans compter sur la volonté de Kylian Mbappé de marquer l’histoire au PSG en tentant de remporter la première Ligue des champions de l’histoire du Paris Saint-Germain. Entre temps, Mbappé est devenu le meilleur buteur de l’histoire du PSG alors qu’en parallèle, il a témoigné d’un nouvel échec en Europe.

Mbappé se sentirait trahi par le PSG