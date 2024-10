PSG : La presse italienne balance sur le mercato !

Axel Cornic

Dans deux mois le mercato hivernal va ouvrir ses portes et quelques occasions pourraient se présenter pour le Paris Saint-Germain. C’est le cas avec Milan Skriniar, quatrième choix de Luis Enrique en défense centrale et clairement poussé vers la sortie, qui pourrait bien rebondir du côté de la Serie A.

L’effectif du PSG pourrait changer au fil de la saison et quelques pistes se précisent déjà pour janvier. Notamment du côté des ventes, puisque Milan Skriniar pourrait bien décider de se relancer après avoir été clairement déclassé par Luis Enrique, puisqu’il n’a disputé que 201 minutes de jeu ces derniers mois.

Déjà la fin pour Skriniar ?

On parle notamment de lui à la Juventus, où l’on cherche un défenseur pour pallier la longue absence de Bremer. Mais les Bianconeri semblent chercher un profil précis et surtout un joueur capable de remplacer ponctuellement le Brésilien. Les bases d’un futur deal devraient donc être celles d’un prêt, avec le PSG qui devra d’ailleurs prendre en charge une grande partie du salaire de Milan Skriniar.

La Juventus avait déjà pensé à lui cet été

A Paris, on aurait bien pu régler ce problème dès cet été. Car La Gazzetta dello Sport nous apprend que la Juventus songeait déjà à recruter l’international slovaque du PSG lors du dernier mercato, qui plus est sous la forme d’un transfert ! A Turin on aurait un temps envisagé de vendre Bremer face à une grosse offre et Skriniar semblait donc être le favori pour le remplacer.