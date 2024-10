Mercato - PSG : La presse italienne annonce le prochain transfert ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En manque cruel de temps de jeu depuis maintenant plusieurs mois au PSG, Milan Skriniar pourrait être transféré lors du prochain mercato hivernal. Selon les révélations de la presse italienne, le robuste défenseur central slovaque figurerait sur la short-list de la Juventus Turin, avec un possible prêt à la clé.

Recruté libre par le PSG à l’été 2023 après la fin de son contrat avec l’Inter Milan, Milan Skriniar (29 ans) a vu son statut peu à peu se dégrader ces derniers mois. Le défenseur central slovaque, d’abord miné par une grosse blessure, a perdu sa place de titulaire et ne semble même plus du tout entrer dans les plans de Luis Enrique au PSG. D’ailleurs, son départ pourrait être acté dès le prochain mercato de janvier.

La Juve à fond sur Skriniar ?

Selon les révélations de la Gazzetta dello Sport, Skriniar serait la grande priorité de la Juventus Turin, en quête d’un nouveau défenseur central pour pallier la blessure de Bremer. Le média italien précise que les contacts n’ont pas encore été noués avec le PSG, et la formule idéale pour le club bianconero consisterait à attirer Skriniar en prêt avec une participation sur son salaire, évalué à 10M€ par an au PSG.

« Je ne suis pas content… »

Interrogé début octobre en conférence de presse avec la sélection slovaque, Milan Skriniar se confiait sans détour sur sa situation délicate au PSG : « Mentalement, je vais bien. Je ne suis pas content de cette situation, mais la seule chose que je peux contrôler, c'est mon travail à l'entraînement. Je dois être prêt en cas de besoin. J'essaie d'être dans la meilleure forme possible. Si j’ai parlé de ma situation avec Luis Enrique ? Non, l'entraîneur ne discute pas de ce genre de choses. Je serais heureux si j'avais plus d'opportunités. Je respecte ses décisions, c'est lui qui décide de la composition de l'équipe. Je ne peux pas l'influencer ». Reste à savoir s’il prendra effectivement la direction de la Juve cet hiver.