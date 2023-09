PSG : La mèche est vendue pour le transfert de Mbappé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'Espagne se prépare à accueillir Kylian Mbappé. Rien n'est encore acté, mais le Real Madrid préparerait son offensive et espérerait acter son arrivée dès le mois de janvier. Certains sont certains de sa venue. C'est le cas de Lluis Torrents, directeur général de Panini Espagne, qui a déjà préparé sa vignette.

Dans le dossier Kylian Mbappé, il n'existe qu'une seule certitude. Tant que le joueur ne prolonge pas son contrat avec le PSG, le club parisien sera sous la menace du Real Madrid. Et cela se confirme de jour en jour. Selon les informations du journaliste Ramon Alvarez de Mon, le club espagnol entend revenir à la charge dans les prochains mois.

Le Real Madrid préparerait son offensive

La volonté du Real Madrid serait de boucler le deal dès janvier prochain en faisant signer à Mbappé un pré-contrat. La confiance est de mise au sein du club espagnol, mais aussi au sein de certaines entreprises comme Panini.

La vignette Panini de Mbappé est prête