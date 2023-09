PSG : Le nouveau salaire de Verratti dévoilé, c’est le jackpot

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après onze années passées dans la capitale, Marco Verratti a quitté le PSG pour prendre la direction du Qatar. Al-Arabi a officialisé ce mercredi le transfert de l’international italien, qui va mettre la main sur un salaire XXL en rejoignant le Moyen-Orient. Le club de la capitale récupère également un joli chèque en cédant le milieu.

Poussé vers la sortie par une direction désireuse de changer d’ère et de mettre fin aux statuts, Marco Verratti a fini par quitter le PSG. L’international italien de 30 ans s’est engagé mercredi avec le club qatari d’Al-Arabi, après onze saisons passées dans la capitale. « J’ai été très fier de porter les couleurs du Paris Saint-Germain durant plus d’une décennie, de côtoyer tant de grands joueurs, et de remporter 30 trophées , a commenté Marco Verratti auprès des médias du PSG. Paris, le Club et ses supporters auront toujours une place très spéciale dans mon coeur. Je serai Parisien pour toujours. »

Verratti va toucher 35M€ par an

En quittant le Vieux continent, Marco Verratti s’éloigne du football de haut niveau mais s’assure des émoluments XXL avec sa nouvelle formation. Comme l’indique la Gazzetta dello Sport ce jeudi dans ses colonnes, le salaire annuel net du milieu de terrain s’élève à 35M€ du côté d’Al-Arabi.

50M€ dans les caisses du PSG