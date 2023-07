PSG : La folle révélation à 1Md€ sur Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La presse espagnole est unanime. Malgré sa volonté d'honorer son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé se dirigerait vers un départ cet été. Sa prochaine destination est déjà connue puisqu'il pourrait s'agir du Real Madrid. Une opération, qui va au-delà du simple cadre sportif pour la formation espagnole, sur le point de toucher un joli pactole.

De passage au centre d'entraînement du PSG ce mardi, Nasser Al-Khelaïfi ne s'est pas entretenu avec Kylian Mbappé, mais sa position n'a pas changé. Soit le joueur prolonge, soit il part. Mbappé a déjà fit savoir qu'il souhaiter aller au bout de son contrat, soit jusqu'en 2024. Mais selon Tomas Gonzalez-Martin, les chances de le voir rester sont faibles.

PSG : Incroyable, il réclame le transfert de Mbappé ! https://t.co/o3BqcpbD1V pic.twitter.com/h2tENrl2e5 — le10sport (@le10sport) July 19, 2023

« Mbappé a 85% de chances d'être transféré »

« Mbappé a 85% de chances d'être transféré. Seule une nouvelle décision de sa mère de prendre l'argent du PSG et de rejeter ce qui est le mieux pour la carrière de son fils peut changer le fait qu'il sera transféré cet été, dans les deux prochaines semaines » a confié le journaliste sur Twitter.

Le Real Madrid va toucher le jackpot

Grand fan du Real Madrid depuis son enfance, Mbappé pourrait réaliser son rêve de gamin. Florentino Perez ne dirait pas non à ce transfert, surtout que cette opération pourrait être plus que lucrative. Selon Gonzalez-Martin, Mbappé pourrait rapporter au Real Madrid près d'1Md€ sur les six prochaines années. Un joli pactole sur lequel ne peut s'assoir le club espagnol.