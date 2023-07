Le boss du PSG tape du poing sur la table, Mbappé a pris sa décision

Jean de Teyssière

Le PSG doit toujours gérer l'épineux dossier Kylian Mbappé. Pour le moment, c'est le Bondynois qui a la main puisqu'il est sous contrat jusqu'en juin 2024 et qu'il semble difficile pour le PSG de mettre fin à son contrat. La stratégie affichée est donc toujours la même : soit il part, soit il prolonge. Le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, présent hier à l'entraînement l'a répété indirectement, ce qui n'a eu aucun effet sur Mbappé.

Le PSG est encore loin de la fin du feuilleton Mbappé et il se pourrait bien qu'il soit perdant dans tous les cas. De retour à l'entraînement en début de semaine, son attitude était scrutée et il semblerait qu'il soit totalement imperméable à la situation.

Nasser al-Khelaïfi hausse le ton

Présent lors de la séance collective du PSG mardi, Nasser al-Khelaïfi a tenu un discours à tous les joueurs présents. Kylian Mbappé faisait bien évidemment partie de l'un d'eux et a pu entendre un discours qui le visait particulièrement. D'après L'Equipe , il aurait tenu le discours suivant : « Le club est plus grand que n'importe qui ici. Même plus grand que moi. J'attends que vous soyez à 200 % à l'entraînement. Regardez, vous êtes dans le meilleur centre d'entraînement du monde. Vous devez être fiers de ça et il faut en tirer des bénéfices. Vous avez tout pour réussir ici. Vous ne manquez de rien. Il n'y a aucune excuse pour ne pas réussir. Il faut travailler dur. Je veux prendre du plaisir quand je vois mon équipe. »

Mbappé visé mais pas touché