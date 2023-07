Mercato : C’est confirmé, un cador veut jouer un sale tour au PSG

Benjamin Labrousse

Malgré les signatures de plusieurs recrues ces dernières semaines, le PSG n’a toujours pas recruté d’attaquant. Et si le club parisien envisage toujours de recruter Harry Kane, l’attaquant des Spurs semble préférer le Bayern Munich. Désormais focalisé sur la venue de Dusan Vlahovic (Juventus), Paris pourrait également être concurrencé sur ce dossier.

Le PSG ne s’en est jamais caché. Avant de se rendre au Japon dans le cadre de sa préparation estivale, le club parisien aimerait boucler l’arrivée d’un avant-centre réputé. Après avoir multiplié les pistes à ce sujet (Osimhen, Kolo Muani, Gonçalo Ramos), il semblerait que le PSG ait jeté son dévolu sur l’attaquant de la Juventus Dusan Vlahovic.

Le PSG réclame une folie pour une figure du projet de QSI https://t.co/psAogUkJPL pic.twitter.com/ArQRvQUurp — le10sport (@le10sport) July 19, 2023

Le PSG fonce sur Dusan Vlahovic, la Juve veut au moins 50M€

Le Serbe de 23 ans sort d’une saison compliquée avec la Juventus, qui en attend au moins 50M€ en cas de transfert cet été comme le rapporte la Gazzetta Dello Sport . Mais d’un autre côté, le PSG ne semble pas avoir abandonné la piste menant à Harry Kane.

Dusan Vlahovic, plan B du Bayern