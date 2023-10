PSG : La date est fixée pour Mbappé ?

Hugo Chirossel

C’est une question à laquelle personne n’a de réponse pour le moment : Kylian Mbappé sera-t-il toujours un joueur du PSG la saison prochaine ? La presse espagnole annonce toujours le Real Madrid sur le coup s’il venait à ne pas prolonger son contrat, mais une décision ne devrait pas être prise dans un avenir proche.

Et si Kylian Mbappé prolongeait son contrat avec le PSG ? Il y a trois mois, cela semblait presque impossible. Le capitaine de l’équipe de France était à l’écart du groupe professionnel et on ne savait même pas s’il évoluerait encore à Paris cette saison. Aujourd’hui, tout semble possible.

Une prolongation avec le PSG est possible

Comme indiqué par Le 10 Sport , les positions du PSG et de Kylian Mbappé se sont rapprochées dernièrement, notamment après la fermeture du mercato estival. Aucune garantie n’a été donnée de la part de l’attaquant français, mais la possibilité qu’il reste est bien présente.

Pas de décision avant l’été prochain ?