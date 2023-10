Mercato : Le PSG a un plan pour convaincre Mbappé

Hugo Chirossel

Si Kylian Mbappé est finalement resté au PSG cet été, son contrat prend toujours fin à l’issue de la saison. Comme indiqué par Le 10 Sport, les deux parties se sont rapprochées dernièrement, bien qu’aucune décision n’ait été prise. Les résultats sportifs du club de la capitale cette saison devraient être déterminants, surtout le parcours en Ligue des champions.

Comme à chaque fois, l’été de Kylian Mbappé a été agité. Sa situation contractuelle a provoqué des tensions avec le PSG, qui sont retombées depuis. Désormais, les dirigeants parisiens nourrissent même l’espoir de réussir à le conserver, bien que son contrat arrive à son terme en juin prochain.

Ça se réchauffe entre le PSG et Mbappé

Comme indiqué par Le 10 Sport au début du mois d’octobre, Kylian Mbappé et le PSG se sont bien rapprochés dernièrement. Aucune décision n’a été prise pour le moment, mais le club de la capitale veut lui faire comprendre qu’il est au centre de son projet, avec deux objectifs majeurs : le Ballon d’Or et la Ligue des champions.

Une victoire en Ligue des champions pour convaincre Mbappé ?