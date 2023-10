Messi et Neymar quittent le PSG, Enrique le «paye cher»

Amadou Diawara

Ces dernières saisons, le PSG a de plus en plus de difficulté dans le jeu aérien. Ce qui s'expliquerait par les départs de joueurs très performants de la tête - à savoir Edinson Cavani, Thiago Silva ou encore Sergio Ramos - et par ceux des as des coups de pied arrêté, que sont Lionel Messi, Neymar et Angel Di Maria.

Depuis le début de la saison, le PSG peine à se montrer dominateur dans le jeu aérien. D'après L'Equipe , les hommes de Luis Enrique n'ont remporté que 37,6 % de duels de la tête en moyenne en 2023-2024. Un problème récurrent au PSG.

PSG : Grande nouvelle après le drame ! https://t.co/VEFU1C1zHE pic.twitter.com/NaVtSYED8Y — le10sport (@le10sport) October 23, 2023

Le jeu de tête de Cavani, Ramos et Silva manque au PSG

A en croire L'Equipe , le jeu aérien était déjà le talon d'Achille du PSG ces dernières saisons. Par exemple, le club de la capitale n'a inscrit que 10 buts sur 120 de la tête, dont 5 sur coup de pied arrêté en 2022-2023. Et si le PSG de Luis Enrique a autant de difficultés aujourd'hui, ce serait à cause des départs des joueurs grands et bons de la tête, tout comme des spécialistes des coups de pied arrêtés.

La patte de Neymar, Messi et Di Maria manque au PSG