Mercato : Mbappé préparerait un sale tour, que doit faire le PSG ?

La rédaction

Kylian Mbappé pourrait-il quitter le PSG en tant qu’agent libre ? Contractuellement parlant, en l’état, Mbappé aura l’embarras du choix à l’issue de la saison. Pour le Real Madrid ? Certains dirigeants du PSG prendraient déjà comme quasiment acté son départ pour le Real Madrid. Que doit-faire le Paris Saint-Germain avec Mbappé ? C’est notre sondage du jour !

En marge du dernier mercato estival, Kylian Mbappé avait pris la décision de ne pas activer la clause présente dans son contrat pour le rallonger d’une saison jusqu’en juin 2025. Résultat, Mbappé a été mis sous pression par le président Nasser Al-Khelaïfi qui annonçait lors de la nomination de Luis Enrique au poste d’entraîneur le 5 juillet dernier, que Mbappé serait transféré s’il campait sur ses positions. Écarté puis réintégré pendant l’été, l’attaquant du PSG ne va pas prendre de décision rapide au sujet de son avenir comme le10sport.com vous l’a révélé le 2 octobre dernier.

Mbappé en partance pour le Real Madrid, le PSG se serait résigné

Journaliste pour The Athletic, Mario Cortegana a affirmé lors d’un live Twitch la semaine dernière que certaines têtes pensantes de l’organigramme du PSG estimeraient que Kylian Mbappé allait quitter le club à la fin de la saison afin de s’engager en faveur du Real Madrid. La presse espagnole a affirmé dimanche que le club merengue espérerait même trouver un accord contractuel avec le clan Mbappé en janvier afin de boucler cette opération le plus tôt possible.

Une superstar pour oublier Mbappé ? Le verdict est lâché https://t.co/J47ib5Hdd5 pic.twitter.com/ptQPegVUQi — le10sport (@le10sport) October 22, 2023

Osimhen pour remplacer Mbappé ?