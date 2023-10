Il sigle au PSG et lâche ses vérités sur son transfert

Thibault Morlain

Lors du dernier marché des transferts, le PSG a été très actif, multipliant les recrues et se renforçant dans tous les secteurs. Le club de la capitale est notamment parti chercher Kang-in Lee du côté de Majorque, recruté alors pour un peu plus de 20M€. Désormais, le Sud-Coréen est un joueur du PSG et il a fait certaines confidences sur son transfert à Paris.

A 22 ans, Kang-in Lee dispose d’un énorme potentiel et est annoncé comme un très bon joueur pour l’avenir. Auteur de performances remarquées la saison dernière en Espagne avec Majorque, le Sud-Coréen a tapé dans l’oeil de différents clubs cet été. Alors que l’Atlético de Madrid était intéressé par Kang-in Lee, c’est finalement le PSG qui a raflé la mise en signant le milieu offensif de 22 ans pour un peu plus de 20M€. Ayant connu un début de saison miné par des pépins physiques, Kang-in Lee est aujourd’hui à 100%, pour le plus grand bonheur de Luis Enrique.



« C’est un grand défi pour moi »

Le 8 juillet dernier, le PSG officialisait le transfert de Kang-in Lee, qui s’était alors engagé jusqu’en 2028. Pour PSG TV , le Sud-Coréen est revenu sur son transfert à Paris, expliquant alors : « J’ai très envie de porter à nouveau le maillot du PSG. Quand j’ai rejoint Paris cet été, j’avais très envie d’évoluer dans ce grand club et d’aimer mes coéquipiers et l’équipe le plus possible. C’est un grand défi pour moi et maintenant que je suis en forme et que je peux jouer, j’ai hâte de le faire, le plus tôt possible ».

« Il y a toujours une période d’adaptation »