PSG : Luis Enrique vend la mèche pour deux dossiers du mercato ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En difficulté depuis leur signature au PSG lors du mercato estival 2022, Carlos Soler et Fabian Ruiz font l'objet de nombreuses spéculations et sont annoncés partants dès l'hiver prochain. Pourtant, si l'on en croit son discours, Luis Enrique croit encore beaucoup en ses deux joueurs qui ont affiché un beau visage contre Strasbourg.

Luis Enrique avait réservé quelques surprises samedi avec le PSG pour la réception du RC Strasbourg (3-0), avec notamment les titularisations de Carlos Soler et Fabian Ruiz. Les deux internationaux espagnols peinent à retrouver leur meilleur niveau depuis leur arrivée au Parc des Princes il y a un an et demi, et ils sont d'ailleurs annoncés sur le départ en vue du prochain mercato de janvier avec des prétendants autant pour Soler (Brighton et Aston Villa) que pour Ruiz (Juventus Turin). Mais ils ont répondu de la meilleure des manières samedi, en inscrivant chacun un but en faveur du PSG.

« Soler ? Je suis très content »

Interrogé en conférence de presse d'après-match, Luis Enrique a d'abord évoqué les qualités de Soler : « En réalité, Carlos Soler était uniquement latéral droit en phase défensive. Sinon, il jouait quasiment comme un milieu de terrain axial. Il a fait une très bonne prestation. Il a marqué un but, il a fait une passe décisive et a très présent des deux côtés du terrain. Je suis très content de sa prestation », a indiqué l'entraîneur du PSG, avant de se confier également sur Fabian Ruiz.

« Ils ont une opportunité et en ont tiré parti »