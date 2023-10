Luis Enrique félicite trois recrues du PSG

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Cet été, le PSG n'a pas hésité à grande partie de son secteur offensif avec notamment les recrutements de Randal Kolo Muani, Gonçalo Ramos et Marco Asensio. D'ailleurs, Luis Enrique a tenu à rendre un vibrant hommage aux trois attaquants samedi après le carton contre Strasbourg.

Le PSG n'a pas tremblé samedi en championnat pour venir à bout du RC Strasbourg (3-0), au Parc des Princes. Et même si aucun des buteurs de formation n'a trouvé la faille durant ce match, Luis Enrique a tenu à saluer l'état d'esprit de ses nouvelles recrues de l'été à ce poste : Randal Kolo Muani, Gonçalo Ramos ainsi que Marco Asensio.

« Ça me donne la chair de poule »

« Je dois dire que Ramos, comme (Randal) Kolo Muani ou (Marco) Asensio, qui peut aussi jouer numéro 9, sont des attaquants qui deviennent des défenseurs une fois sans ballon. Ils s’adaptent parfaitement à ma mentalité. Avec cette mission et cette attitude, ils me régalent. Quand je vois Gonçalo, Kolo ou Asensio redescendre pour défendre… et encore Kylian aujourd’hui, ça me donne la chair de poule », a indiqué l'entraîneur du PSG en conférence de presse.

« C’est spectaculaire et c’est ce que je veux voir »