Neymar, Messi... Le PSG a évité une catastrophe grâce au mercato

Lors du dernier mercato estival, le PSG a fait le ménage dans son effectif en se débarrassant de nombreux joueurs, dont Neymar, Lionel Messi, Marco Verratti et Mauro Icardi. Alors que plusieurs joueurs lâchés souffrent de pépins physiques depuis le début de la saison, le club de la capitale s'est évité un problème majeur.

Après deux mercatos totalement ratés, Luis Campos s'est rattrapé lors du dernier mercato estival. En effet, le conseiller football du PSG s'est montré très actif sur le marché, ne recrutant pas moins de douze joueurs et bouclant un très grand nombre de départs.

Neymar, Sanches et Icardi sont blessés

Plus précisément, le PSG s'est offert à la fois Arnau Tenas, Milan Skriniar, Lucas Hernandez, Cher Ndour, Manuel Ugarte, Xavi Simons (prêté dans la foulée au RB Leipzig), Ousmane Dembélé, Kang-In Lee, Randal Kolo Muani, Bradley Barcola, Gonçalo Ramos et Marco Asensio. Côté départs, le club de la capitale s'est débarrassé de Lionel Messi, Neymar, Marco Verratti, Leandro Paredes, Renato Sanches et de Marco Verratti, entre autres. Des choix judicieux puisque plusieurs joueurs sacrifiés par le PSG souffre de pépins physiques depuis le début de la saison.

Messi est revenu trop tard de blessure