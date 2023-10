Ce flop du PSG sort de son calvaire, il exulte

Amadou Diawara

En grande difficulté depuis sa signature au PSG, Carlos Soler a enchainé les matchs ratés depuis le début de la saison. Titularisé ce samedi après-midi face au RC Strasbourg, l'international espagnol s'est illustré en inscrivant le deuxième but parisien. Après le carton du PSG (3-0), Carlos Soler a fait part de son immense bonheur.

Etincelant sous les couleurs de Valence, Carlos Soler a tapé dans l'oeil du PSG. En effet, le club de la capitale s'est offert les services du milieu offensif de 26 ans lors du mercato estival 2022, et ce, en dépensant environ 18M€.

PSG : «La chair de poule», Luis Enrique se lâche sur Mbappé https://t.co/UWWD1KLBhD pic.twitter.com/WL19FU2UNS — le10sport (@le10sport) October 22, 2023

Carlos Soler a marqué contre Strasbourg

Toutefois, le séjour de Carlos Soler au PSG ne se passe pas du tout comme il l'aurait espéré. En effet, l'international espagnol peine à évoluer à son plus haut niveau depuis sa signature à Paris. D'ailleurs, depuis le début de cet exercice 2023-2024, Carlos Soler a enchainé les contre-performances jusqu'à ce samedi après-midi.

«Content du grand match de l'équipe»