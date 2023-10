OM : Il balance tout sur le mercato d'Alexis Sanchez

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2023 avec l'OM, Alexis Sanchez a retrouvé l'Inter librement et gratuitement, et ce, après plusieurs semaines de réflexion. Présent en conférence de presse ce lundi après-midi, Simone Inzaghi a lâché toutes vérités sur le retour de la star chilienne chez les Nerazzurri.

A la peine à l'Inter en 2021-2022, Alexis Sanchez a résilié son contrat chez les Nerazzurri avant de s'engager librement et gratuitement en faveur de l'OM. Et après seulement une saison au Vélodrome, la star chilienne a fait son retour au Giuseppe Meazza.

Inzaghi raconte les coulisses du transfert de Sanchez

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec l'OM, Alexis Sanchez est resté sans club pendant plusieurs semaines, avant de finalement resigner à l'Inter l'été dernier. Présent en conférence de presse ce lundi après-midi, en prévision du choc de Ligue des Champions contre le RB Salzbourg ce mardi, Simone Inzaghi s'est livré sur le retour de l'attaquant de 34 ans chez les Nerazzurri .

«C'est un joueur que je voulais absolument avoir ici»