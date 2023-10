L’ASSE annonce déjà du mouvement sur le mercato

Hugo Chirossel

L'ASSE se déplace sur la pelouse de premier de Ligue 2, Laval, ce lundi soir. Avant cette rencontre, Loïc Perrin a fait le point sur le début de saison des Verts. Le directeur sportif stéphanois a repéré des manques au sein de son effectif, ce qu’il pourrait essayer de rectifier dès cet hiver.

Ce lundi, l’ASSE entame une série de matchs qui pourrait conditionner la suite de sa saison. Les Verts se déplacent sur la pelouse de Laval, leader de Ligue 2, et seront ensuite opposés à Angers et l’AJ Auxerre, les deux autres équipes qui complètent le podium, avant la trêve internationale de novembre.

Un renfort pour le couloir droit cet hiver ?

Avant ce choc, Loïc Perrin s’est confié dans un entretien accordé au journal Le Progrès . L’occasion pour le directeur sportif de l’ASSE de faire le bilan du travail effectué lors du dernier mercato et se projeter sur le suivant. S’il estime que le classement conditionnera le recrutement, il a repéré des lacunes au sein de l’effectif stéphanois.

«On manque de solutions sur le côté droit de la défense»