Un joueur est prêt à signer à l’ASSE !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ancien capitaine de l'ASSE, Mahdi Camara reste profondément attaché à la formation stéphanoise, malgré son départ en août 2022. Alors que les Verts se déplaceront à Laval lundi prochain, le joueur s'est prononcé sur cette rencontre entre ses deux anciennes équipes. Il en a profité pour ouvrir la porte à un retour dans le Forez.

Mahdi Camara a tout connu à l'ASSE. Présent dans le Forez depuis son adolescence, il a gravi les échelons jusqu'à intégrer l'équipe première et même hériter du brassard de capitaine. Mais durant l'été 2022, le milieu de terrain avait ressenti le besoin de changer d'air. Le joueur a atterri au Stade Brestois sous la forme d'un prêt avant d'être définitivement transféré l'été dernier. Mais malgré la distance, Camara reste très attaché à l'ASSE, son club formateur.

L’entraîneur de l’ASSE sort du silence et vend la mèche pour son avenir https://t.co/T3cPnZqMEY pic.twitter.com/ZcZYEFLqYP — le10sport (@le10sport) October 20, 2023

« J'espère que les Verts remonteront ! »

Le joueur estime que la place du club stéphanois se trouve en Ligue 1. « J'espère que les Verts remonteront ! Le début de saison a été complexe mais ils ont fait le taf ces dernières semaines avec 5 victoires et 3 nuls. Ils ont un bon effectif donc oui, la remontée est possible. Après, ça me ferait bizarre de revenir à Geoffroy-Guichard avec un autre maillot mais ça me ferait plaisir de revenir dans ce stade et de voir ce que ça fait de l'autre côté ! » a confié Camara lors d'un entretien à Poteaux Carrés .

Camara ouvre la porte à un retour