Polémique après ce transfert, l’OM sort du silence

Hugo Chirossel

Depuis plusieurs mois maintenant, la Juventus est dans le viseur de la justice italienne, dans le cadre de l’affaire des plus-values gonflées. Un scandale qui pourrait impliquer l’OM. L’échange entre Marley Aké et Franco Tongya datant de 2021 a fait l’objet d'une enquête. Le club marseillais a communiqué à ce sujet et a assuré qu’il n’y avait pas d’irrégularité.

Presque trois ans plus tard, le surprenant chassé-croisé entre Marley Aké et Franco Tongya se retrouve visé par une enquête. Le premier avait quitté l’OM pour s'engager avec la Juventus, tandis que le second avait rejoint Marseille. Deux opérations distinctes et estimées à 8M€.

L’opération Aké-Tongya interpelle la justice italienne

Comme indiqué par France Football , cette opération est dans le viseur de la justice italienne, dans le cadre de l’affaire des plus-values gonflées qui inquiètent la Juventus depuis plusieurs mois. Les enquêteurs estiment avoir affaire à une opération miroir avec des prix clairement disproportionnés. L'OM s'est défendu face à cette accusation.

L’OM se défend