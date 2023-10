Neymar, Messi... Il valide la révolution du PSG

Benjamin Labrousse

Cet été, le PSG n’a pas hésité à se séparer de plusieurs vedettes telles que Lionel Messi, Neymar, Sergio Ramos, ou encore Marco Verratti afin de renouveler son effectif. Alors que de nombreux jeunes joueurs sont arrivés à Paris, l’ancienne gloire du club Javier Pastore (2011-2018) semble apprécier cette révolution mise en place dans la capitale.

Le PSG a pris un virage serré. Après un exercice 2022/2023 décevant, le club parisien n’a pas fait dans la dentelle cet été, et a décidé de se séparer de plusieurs joueurs marquants. Lionel Messi et Sergio Ramos n’ont pas vu leurs contrats respectifs être reconduits, tandis que Neymar et Marco Verratti ont été vendus à Al-Hilal et Al-Arabi contre respectivement 90M€ et 45M€.

« Beaucoup de jeunes gens forts sont arrivés »

Et alors que plusieurs jeunes joueurs ont signé en faveur du PSG lors du dernier mercato estival, Javier Pastore semble avoir apprécié ces arrivées, qui selon lui, peuvent faire la différence : « Je vois un PSG très changé. Sans Messi, Neymar et Verratti, qui ont toujours fait la différence, ni Sergio Ramos, qui a beaucoup apporté, surtout la deuxième année, le club a perdu beaucoup de noms, mais beaucoup de jeunes gens forts sont arrivés, que j'aime beaucoup » , déclare l’ancienne gloire du PSG (2011-2018) dans un entretien accordé à Gianlucadimarzio.com .

« Avec le temps, ce sera une équipe difficile à battre »