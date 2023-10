Le départ de Messi et Neymar déjà regretté au PSG ?

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG s'est séparé à la fois de Lionel Messi, Neymar et de Marco Verratti. Malheureusement pour le club de la capitale, ces départs conjugués lui coute cher. En effet, le PSG est beaucoup moins efficace que la saison dernière sans ces stars.

A la fin de la dernière saison, le PSG a décidé de lancer une révolution. En effet, le club de la capitale a remplacé Christophe Galtier par Luis Enrique, avant de renouveler totalement son effectif. En effet, le PSG s'est offert les services de douze nouveaux joueurs, tout en faisant le ménage dans son groupe.

PSG : Une fake news est dénoncée avec Mbappé https://t.co/53EWXwIc01 pic.twitter.com/yhHiUXwbYJ — le10sport (@le10sport) October 23, 2023

Le PSG est moins efficace sans Neymar et Messi

D'une part, Arnau Tenas, Milan Skriniar, Lucas Hernandez, Manuel Ugarte, Cher Ndour, Xavi Simons (prêté dans la foulée au RB Leipzig), Kang-In Lee, Marco Asensio, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos ont rejoint le PSG lors du dernier mercato estival. D'autre part, Lionel Messi, Neymar, Marco Verratti, Leandro Paredes, Mauro Icardi, et Renato Sanches, entre autres, ont été poussé vers la sortie par la direction parisienne. Et malheureusement pour le PSG, le départ des stars se fait déjà ressentir à Paris.

La créativité de Verratti manque au PSG ?