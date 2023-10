PSG : Une fake news est dénoncée avec Mbappé

Benjamin Labrousse

Leader incontesté du PSG depuis plusieurs saisons, Kylian Mbappé n’est en revanche pas le joueur parisien vendant le plus de maillot en ce début de saison. Toutefois, si le numéro 7 est devancé par son coéquipier Kang-In-Lee au niveau des ventes en ligne, Mbappé reste bel et bien le joueur dont le maillot est le plus acheté en boutique.

Entre Kylian Mbappé et les supporters du PSG, l’histoire a parfois été complexe. Une nouvelle fois annoncé en partance vers le Real Madrid cet été, l’attaquant de 24 ans est une fois de plus resté Parisien.

Fin de disette pour Mbappé, Enrique avait tout prévu ! https://t.co/UD3vNp7c9Y pic.twitter.com/VHwsNcNv3y — le10sport (@le10sport) October 23, 2023

Mbappé est devancé au niveau des maillots vendus

De plus, avec les départs combinés de ses anciens partenaires d’attaque Lionel Messi et Neymar, Kylian Mbappé s’affirme un peu plus comme l’unique leader au sein de l’effectif du PSG. Cependant, cela ne suffirait pas à être le joueur vendant le plus de maillots en ce début de saison. Ces derniers jours, plusieurs médias révélaient que le joueur dont le maillot était le plus acheté n’était d’autre que Kang-In-Lee.

Kylian Mbappé finalement devant Kang-In-Lee