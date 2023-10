Le plus gros problème du PSG est identifié

Amadou Diawara

Depuis son arrivée au PSG, Luis Enrique a réussi à insuffler sa philosophie de jeu très offensive à ses joueurs. Toutefois, l'entraineur espagnol n'est pas encore parvenu à corriger le plus gros problème de l'équipe parisienne : son jeu aérien. En effet, le PSG est en difficulté dans les airs depuis plusieurs saisons.

A la fin de la dernière saison, le PSG a remercié Christophe Galtier. Pour le remplacer, le club de la capitale a décidé de faire confiance à Luis Enrique. Arrivé il y a quelques mois, le coach espagnol a déjà transmis sa philosophie de jeu à ses joueurs. En effet, le PSG de Luis Enrique est très offensif et exerce un pressing agressif dès la perte du ballon, et ce, peu importe le dispositif utilisé. Toutefois, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi a un gros point faible : le jeu aérien.

Le PSG pêche dans le jeu aérien

D'après L'Equipe , Luis Enrique a encore du travail avec le PSG, et notamment dans le jeu de tête. En effet, les joueurs parisiens sont malmenés dans les airs depuis le début de la saison. Plus précisément, les hommes de Luis Enrique ont été supérieurs à leurs adversaires de la tête qu'une seule fois. C'était lors du choc face à l'OL avec 54,5% de duels gagnés. Et pourtant, le PSG a déjà disputé onze rencontres toutes compétitions confondues. En moyenne, le PSG ne remporterait que 37,6 % de ses duels aériens. Un déficit qui ne date pas d'hier.

Un problème récurrent au PSG ?