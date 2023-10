«Dur à avaler» Messi balance sur son échec au PSG

La rédaction

Lionel Messi n’est pas parvenu à remporter une cinquième Ligue des champions et d’offrir la première de son histoire au PSG. Et son premier échec européen avec le club parisien face au Real Madrid, Messi avoue l’avoir particulièrement mal vécu. D’autant plus qu’il est resté scotché par la campagne du Real Madrid.

Après deux saisons passées au PSG, Lionel Messi n’a pas caché son mal-être à Mundo Deportivo au moment d’annoncer sa signature à l’Inter Miami en juin dernier. D’ailleurs, sportivement parlant, Messi a connu une immense désillusion en 2022 via l’élimination en 1/8ème de finale de Ligue des champions face au Real Madrid de Karim Benzema.

Messi rate un penalty lors d’une «élimination très douloureuse» face au Real Madrid

Pour le documentaire L’Équipe intitulé : Ballon d’or 2022 : la course vers l’éternité, Lionel Messi a fait passer le message suivant. « Cette élimination a été très douloureuse car nous avons fait deux bons matchs, surtout à l’aller où nous méritions d’obtenir un meilleur résultat. J’ai raté un penalty et pour moi, ce fut dur à avaler ».

«Leo m'a envoyé un message. Il m'a dit : C'est une blague, ce n'est pas possible»